РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. В поликлинике №3 Люберец по просьбе жителей при входе установят новый диодный светильник, это улучшит освещенность, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Представители управления ЖКХ администрации муниципалитета проверили качество освещенности территории возле поликлиники №3 в поселке ВУГИ.

«По просьбе пациентов данного медучреждения над входной группой будет установлен новый диодный светильник, что качественно улучшит освещение перед входом поликлиники», - говорится в сообщении.

Жителей городского округа просят с замечаниями обращаться в Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец по телефонам: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105.

Также можно оставить заявку в ЕДС на сайте или в аккаунтах в социальных сетях заместителя главы администрации муниципалитета по вопросам ЖКХ Василия Власова для устранения замечаний.