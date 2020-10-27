РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 27 окт. В подмосковных Люберцах во вторник для жителей пройдет онлайн бесплатный мастер-класс по народной песне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во вторник в 15:00 культурно-досуговый центр «Союз» приглашает на мастер-класс по народной песне. Мероприятие пройдет в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Мастер-класс заинтересует не только новичков, но и исполнителей со стажем. Он состоится по ссылке: https://www.instagram.com/kdc_soyuz.