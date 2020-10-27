РИАМО - 27 окт. Основными статьями расходов подмосковного бюджета на ближайшие три года станут образование, здравоохранение, соцзащита и другие социальные направления, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Расходы формируются в рамках 19 государственных и одной адресной программы.

«Социально значимые расходы сконцентрированы в рамках государственных программ Московской области: «Образование Подмосковья» (в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 151,1 миллиарда рублей), «Здравоохранение Подмосковья» (114,5 миллиардов рублей), «Социальная защита населения Московской области» (93,3 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.

Кроме того, на реализацию госпрограммы «Жилище» планируется направить 10,1 миллиарда рублей, «Спорт Подмосковья» — 5,9 миллиарда рублей, «Культура Подмосковья» — 4,8 миллиарда рублей. Финансирование государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2021 году предусматривает 23,1 миллиарда рублей.

Перед утверждением нового регионального бюджета состоятся публичные слушания и обсуждение документа в комитетах и фракциях Мособлдумы.