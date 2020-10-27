РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Рабочие Подольского комбината благоустройства установили около 35 опор уличного освещения в округа с начала года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Традиционные лампы накаливания потребляют много электрической энергии, поэтому на смену старым неэффективным фонарям приходят современные светодиодные. Они отличаются большей мощностью и в несколько раз долговечнее. Всего с начала года в округе поменяли более 2 тысяч ламп и установили порядка 35 железобетонных опор для уличного освещения во всех микрорайонах Подольска», - сказал мастер участка уличного освещения Подольского комбината благоустройства Иван Бабушкин.

Он отметил, что по обращениям жителей через портал «Добродел» специалисты предприятия производят установку систем наружного освещения на детских игровых, спортивных площадках, а также на общественных территориях.

«Установили уличные опоры на детских площадках по Красногвардейскому бульвару, 29, Юбилейной, 28а, Ленинградскому проезду, 9. Реагируем на заявки жителей оперативно, они поступают из территориальных управлений и отделов, диспетчерских служб, социальных сетей. В месяц около 10-15 обращений. Помимо этого, Подольский комбинат благоустройства занимается обслуживанием и ремонтом проводов и опор освещения», - поясняется в материале.