РИАМО - 27 окт. Независимые энергосбытовые компании в Московском регионе рискуют остаться без лицензий из-за долгов, проблема растущих долгов гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний за услуги по передаче электрической энергии не теряет актуальности по всей стране, и Московский регион — не исключение, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Россети Московский регион».

«В зоне ответственности ПАО «Россети Московский регион», помимо гарантирующих поставщиков, работает ряд независимых сбытовых компаний, которые систематически увеличивают долги по оплате услуг по передаче электроэнергии и накопили почти 100 миллионов рублей просроченного долга», — говорится в сообщении.

Постоянные должники

Наиболее крупный должник среди независимых энергосбытовых компаний — ООО «ЭнергоМир». На сегодняшний день компания накопила 37 миллионов рублей просроченной задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии. Основные потребители «ЭнергоМир» — крупные сети продуктовых магазинов и ресторанов быстрого обслуживания. Даже в столь непростое для бизнеса время они исправно оплачивают квитанции за электроэнергию. Однако до поставщика ресурсов средства не доходят, оставаясь на счетах должника.

Компания почти год не выполняет свои обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии и копит долги. Все поступившие от энергосбыта платежи были взысканы в рамках судебных производств, добровольно текущие платежи «ЭнергоМир» не производит.

В связи с ростом задолженности ООО «ЭнергоМир» ПАО «Россети Московский регион» направило обращение в прокуратуру. По итогам его рассмотрения генеральному директору энергосбыта в связи с непринятием мер по погашению задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии внесено представление.

Еще один недобросовестный поставщик электроэнергии для крупных потребителей — ООО «Нефтемашсервис — С». Клиенты компании — более 300 юридических лиц. На сегодняшний день задолженность компании за услуги по передаче электрической энергии составляет 18 миллионов рублей и продолжает расти.​

ООО «Центральная энергосбытовая компания» (ООО «ЦЭК») также в списке вечных должников. На текущий момент просроченный долг составляет 12 миллионов рублей. По утверждению руководства компании, долг по оплате услуг по передаче электрической энергии сформирован из-за неоплаты электропотребления одним из потребителей. Однако работу по взысканию задолженности компания не ведет — электроснабжение неплательщика не ограничено, исковая работа в отношении него не ведется.

На сегодняшний день существуют основания для введения в отношении ООО «ЦЭК» процедуры банкротства.

Энергосбыт только по лицензии

Согласно постановлению правительства РФ от 3 апреля 2020 года с 1 июля 2021 года осуществлять энергосбытовую деятельность можно будет только при наличии действующей лицензии.

Среди основных лицензионных требований —​ соответствие соискателя лицензии требованиям о выполнении показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, в том числе отражающих оборачиваемость кредиторской задолженности соискателя лицензии по оплате услуг по передаче электрической энергии.

Введение лицензий для организаций, занимающихся энергосбытовой деятельностью, планировалось еще в июле текущего года, однако в связи с пандемией коронавируса правительство РФ отсрочило дату вступления в силу постановления об обязательном лицензировании на год.

Если бы дата начала лицензирования не была перенесена и требование вступило в силу 1 июля 2020 года, энергосбыты-должники уже сегодня остались бы без лицензии и возможности продолжать работу. В сложившихся условиях на то, чтобы выровнять платежную дисциплину и получить лицензию, у них осталось меньше года.

Надежность энергоснабжения потребителей в руках ненадежных сбытов

Если сбыты-должники продолжат копить долги, они не смогут выполнить лицензионные условия, а значит, получить лицензию на осуществление энергосбытовой деятельности. При отсутствии лицензии их деятельность будет считаться незаконной. Потребители указанных компаний останутся без энерогосбыта и гарантии надежного энергоснабжения, которое крайне важно для обеспечения бесперебойного функционирования крупных предприятий, многие из которых являются непрерывно действующими.

Ставя в приоритет цель получения дополнительной выгоды, а не обеспечение надежным энергоснабжением потребителей, недобросовестные энергосбыты создают угрозу успешной работе своих клиентов и риски получения ими убытков в случае перебоев с подачей электроснабжения.

Учитывая сложившуюся ситуацию и действующие ограничения в связи с распространением вируса, дополнительные финансовые издержки, понесенные по вине сбытов-должников, могут стать неподъемными для их клиентов. ​