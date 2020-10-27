РИАМО - 27 окт. С 2010 года зарплаты учителей в столице повысились в три раза, заработная плата врачей выросла в 2,7 раза, зарплата среднего медицинского персонала увеличилась в 2,2 раза, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

«За 9 месяцев текущего года средняя зарплата учителя в Москве составила 116,9 тысячи рублей, врача — 156,4 тысячи рублей, среднего медицинского персонала — 91,9 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что с 2010 года бюджетные ассигнования на зарплату учителей выросли в 2,2 раза, на зарплату врачей – в два раза, на зарплату среднего медицинского персонала – в 1,2 раза.

Пуртов добавил, что рост расходов на зарплаты врачей и учителей отражает важность этих профессий для Москвы.