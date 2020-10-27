РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Рабочие установили три опоры уличного освещения на Красногвардейском бульваре Подольска по просьбам жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске ежедневно ведутся работы по содержанию и обслуживанию уличных сетей освещения. Так, во вторник специалисты Подольского комбината благоустройства приступили к работам по установке трех новых железобетонных опор освещения вдоль пешеходной зоны по Красногвардейскому бульвару, 41/1», - говорится в сообщении.

К работам на участке приступили по обращениям жителей через портал «Добродел». Установка опор производится последовательно – сначала специалисты выверяют участок, производят бурение и потом закрепляют их в грунт на глубину более 2 метров. Высота опор — 10 метров, а их установка занимает около 30-40 минут. Здесь будет смонтирована новая линия освещения. Производимые работы на данной пешеходной зоне позволят повысить безопасность жителей в темное время суток.

Традиционные лампы накаливания потребляют много электрической энергии, поэтому на смену старым неэффективным фонарям приходят современные светодиодные. Они отличаются большей мощностью и в несколько раз долговечнее. Кроме этого, силами предприятия осуществляется комплекс работ по установке автоматического датчика освещенности – фотореле.

Также по обращениям жителей через портал «Добродел» специалисты предприятия производят установку систем наружного освещения на детских игровых и спортивных площадках.