РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Около 700 жителей подмосковного Красногорска получили материальную помощь на сумму более 10 миллионов рублей в этом году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках муниципальной программы горокруга Красногорск «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы отдельным категориям граждан оказали материальную помощь на сумму 10 миллионов 85 тысяч рублей.

«75 пенсионеров воспользовались льготой на протезирование зубов, 318 граждан получили единовременную выплату при рождении ребенка в размере 5 тысяч рублей, и 297 малообеспеченным заявителям выплатили единовременную материальная помощь», – говорится в сообщении.

Получателями пособий, в том числе, стали пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

«Уважаемые жители, если вы оказались в сложной жизненной ситуации, вы можете обратиться в управление по социальным вопросам администрации горокруга Красногорск по телефону: 8(495)562-26-44», – заключается в материале.