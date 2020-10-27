РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. В подмосковных Люберцах расширят состав рабочей группы при Общественной палате округа по вопросам здравоохранения, туда войдут представители руководства Люберецкой областной больницы и депутат Мособлдумы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник в администрации Люберец Ружицкий провел встречу с представителями Люберецкой областной больницы, в частности главврачом Дмитрием Семенцовым и заведующим хирургическим отделением стационара №2, депутатом совета депутатов округа Анатолием Ухановым, депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско и активными жителями по вопросам работы медучреждений в условиях пандемии коронавируса.

«В Люберцах существует рабочая группа при Общественной палате по вопросам здравоохранения. По итогам встречи принято решение о включении в ее состав руководства Люберецкой областной больницы и депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско», - сказал Ружицкий.

По его словам, медицине в Люберцах сейчас уделяется повышенное внимание. Необходимо принять меры, чтобы наладить диалог между жителями, медиками и администрацией.