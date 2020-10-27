РИАМО - 27 окт. Свыше 10 миллиардов рублей планируют потратить в Московской области на реализацию госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Расходы формируются в рамках 19 государственных и одной адресной программы.

«Обеспечение комфортных безопасных условий проживания в Подмосковье, стабилизация экологической обстановки, сокращение непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда – ключевые задачи государственных программ «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (в 2021 году планируется направить 12,4 миллиарда рублей), «Экология и окружающая среда Подмосковья» (10,1 миллиарда рублей)», - говорится в сообщении.

Также на реализацию госпрограммы «Безопасность Подмосковья» планируется направить 11,7 миллиарда рублей, госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» - 9,2 миллиарда рублей, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 1,5 миллиарда рублей.

Доходы подмосковного бюджета в 2021 году планируются в объеме 583 миллиардов рублей, в 2022 году – 616,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 656,7 миллиарда рублей. Расходы бюджета в 2021 году запланированы в объеме 635,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 672,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 748,5 миллиардов рублей.