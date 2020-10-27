РИАМО - 27 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, бюджет сохранит социальную направленность, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«Приоритетами бюджетной политики региона в 2021-2023 годах являются сохранение устойчивости бюджетной системы, безусловное исполнение социальных обязательств, государственная поддержка реального сектора экономики и последовательное восстановление темпов деловой активности», - говорится в сообщении.

Кроме того, при составлении бюджета учли мероприятия по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Доходы подмосковного бюджета в 2021 году планируются в объеме 583 миллиардов рублей, в 2022 году – 616,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 656,7 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Московской области составят: в 2021 году - 523,6 миллиарда рублей, что выше плановых назначений 2020 года на 21,1 миллиарда рублей, или на 4,2%; в 2022 году - 561,9 миллиарда рублей (рост к 2021 году на 7,3%), в 2023 году – 611,9 миллиарда рублей (рост к 2022 году на 8,9%).

Прирост доходов бюджета Подмосковья на 2021-2023 годы в основном связан с ростом поступлений по налогам на доходы физических лиц и на совокупный доход, а также по акцизам на нефтепродукты и алкогольную продукцию.

Расходы бюджета Московской области в 2021 году планируются в размере 635,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 672,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 748,5 миллиардов рублей.