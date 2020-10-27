РИАМО - 27 окт. Официальный курс евро немного снизился и составил 90,36 рубля, сообщает Газета.ru.

Об изменениях свидетельствуют данные Центробанка РФ.

«Курс доллара увеличился на 1,13 копейки и достиг 76,45 рубля», — говорится в сообщении.​

Цена за бивалютную корзину ($0,55 и €0,45) снизилась на 3,6 копейки, до 82,71042 рубля.

По мнению аналитиков, потенциал укрепления рубля до сих пор не исчерпан, и он возможен при нормализации геополитической и внешнерыночной конъюнктуры.​