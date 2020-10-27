РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Свыше 21 миллиона рублей субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ получили признанные малоимущими жители подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«21,3 миллиона рублей выплатили малоимущим жителям Красногорска на оплату жилья и услуг ЖКХ. За 9 месяцев текущего года произведено 1757 назначений, и 3251 заявителю сделан перерасчет субсидии», – говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства РФ № 1703 от 19 октября до конца этого года действует беззаявительный порядок продления субсидии. Это значит, если ранее житель получал субсидию на оплату ЖКХ, то ему уже не нужно предоставлять справки и документы до 1 января 2021 года.

«Малоимущие граждане, которые ранее не пользовались данной мерой поддержки, могут подать заявление на портале госуслуг или в офисе МФЦ. Получить подробную информацию можно в отделе по признанию граждан малоимущими и предоставлению жилищных субсидий по телефону: 8(498)786-15-48», – заключается в материале.