РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. В подмосковных Люберцах не выявили нарушений противоэпидемиологических правил в торговом центре «Выходной», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили соблюдение санитарных требований в действующем торговом центре «Выходной» на Октябрьском проспекте в городском округе Люберцы.

«При входе в торговый центр размещена информация по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции. У всех посетителей замеряют температуру и проверяют наличие масок и перчаток», - говорится в сообщении.

Чтобы сократить риск заражения, движение посетителей направляют двумя потоками на вход и выход. При этом сотрудники центра проходят в здание через служебный вход, каждому из них измеряют температуру и заносят данные в специальный журнал.

Внутри здания на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены санитайзеры с дезинфицирующим средством. Систематически проводится уборка помещений.

Общая площадь торгового комплекса более 60 тысяч квадратных метров. Внутри расположены более 100 магазинов, Детский развлекательный центр, фуд-корт и рестораны.

Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

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