РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил таможенников Подольска с профессиональным праздником, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Павел Максимович.

«Уважая роль таможенной службы в жизни общества, 25 октября утвержден как День таможенника Российской Федерации. Таможенники — это люди, стоящие на границе страны и защищающие ее экономические интересы. В условиях нестабильной международной обстановки таможенники противодействуют контрабанде наркотиков и оружия, обеспечивают безопасность поставок товаров, борются с международным терроризмом», - сказал Максимович.

Он добавил, что поздравляет всех работников таможни Подольска с профессиональным праздником и желает им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Также желаю новых профессиональных и личных достижений во благо Московской области и России», - заключил он.