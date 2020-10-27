РИАМО - 27 окт. Футбольные тренировки для детей школьного возраста в столице проводятся онлайн, внутришкольные соревнования перенесли, сообщила первый заместитель руководителя департамента спорта города Москвы Светлана Бажанова.

«Мы живем в рамках указа мэра Москвы, и до первого ноября у детей школьного возраста объявлены каникулы даже по спортивной подготовке. Онлайн-тренировки идут в том объеме, в котором они были весной. В принципе дети достаточно организованно адаптировались к такому формату, даже проводятся онлайн-соревнования и тесты», - сказала Бажанова.

Она отметила, что внутришкольные соревнования и мероприятия по спортивной подготовке у детей также перенесены.

«Надеемся, что в скором времени дети начнут тренироваться. Они очень ждут этого», - заключила Бажанова.