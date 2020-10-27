РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Юные жители городского округа Люберцы могут в формате онлайн принять участие в конкурсе чтецов, который будет посвящен осени, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Парки культуры и отдыха Люберец» проводят конкурс чтецов. Всех, кто хочет показать себя и продемонстрировать свой талант рассказчика, мы приглашаем к участию с 28 октября, тема – «Осень». Приглашаются дети от 3 до 14 лет, они могут прочитать и стихи, и прозу», - говорится в сообщении.

Прием видеоработ проходит в директе Instagram-аккаунта: https://instagram.com/lub_park?igshid=1dvsxdquru6gs или в Telegram по телефону: 8(968)050-03-70. Видео должно быть в горизонтальном формате продолжительностью не более минуты. Сроки приема работ: с 10:00 28 октября до 23:00 10 ноября.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 11 ноября. Самых талантливых ждут призы.