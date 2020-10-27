РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 окт. В городском округе Мытищи в библиотеках пройдет 29 ноября географический диктант, его написание начнется в 12:15, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки имени Кедрина.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

«Диктант будет проходить на базе Центральной библиотеки имени Дмитрия Кедрина и библиотеки №2. Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте: voenkа2@ramblеr.ru. Проход на территорию организации свободный по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность», - говорится в сообщении.

Распорядок работы площадки: 11:00 - начало работы площадки; 11:00-12:00 - сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта; 12:00-12:15 - викторина, инструктаж по заполнению бланков; 12:15-13:00 - написание диктанта; 13:00-13:10 — сбор заполненных бланков; 13:10 - закрытие площадки.

Адреса библиотек: центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина, улица Летная, 14, корпус 1, телефон: +7 (495) 581-40-61; библиотека №2: Олимпийский проспект, 15/7, телефон: +7 (495) 583-79-93.