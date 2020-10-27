РИАМО - 27 окт. На «Активном гражданине» провели опрос по поводу возможности покупать билеты на наземный транспорт в метро и на МЦК, 92% участников опроса положительно оценили эту возможность, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В опросе приняли участие 103,5 тысячи москвичей. 95 тысяч из них оценили нововведение на «хорошо» и «отлично».

«Быстрые и комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой — залог комфортной поездки. Именно поэтому мы постоянно внедряем новые сервисы — вводим тарифы с бесплатной пересадкой и делаем покупку билетов удобнее и быстрее», - говорится в сообщении.

Участников опроса поблагодарили за обратную связь.