РИАМО - 27 окт. Два больших торговых центра открыли в Москве на месте, где располагались советские кинотеатры «Нева» (Левобережный район) и «Рассвет» (район Коптево), сообщает РИА Новости.

В новых ТЦ будут работать супермаркет «Лента», кафе и рестораны, спортивные и образовательные клубы, планируется также открыть магазины косметики и товаров для дома, салоны операторов сотовой связи. Кроме того, в ТЦ запланировано открыть «Каро».

«ADG Group братьев Печерских в 2014 году приобрела у Москвы 39 советских кинотеатров для перестройки их в районные торгово-культурные центры. Первый центр «Ангара» заработал осенью прошлого года, в августе и сентябре 2020 года открылись «Эльбрус» и «Будапешт», - отмечается в сообщении.

Также в высокой стадии готовности находятся объекты на базе бывших кинотеатров «Марс» и «Высота». Их запланировано открыть осенью.

Завершить возведение всех объектов в компании ADG Group планируют в 2022 году.​​