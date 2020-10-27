РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Школу и детский сад в жилом комплексе «Митино О2» в подмосковном Красногорске планируют достроить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В ЖК «Митино О2» горокруга Красногорск предусмотрено строительство социальных объектов. Ориентировочный срок ввода школы на 1,1 тысячи мест - четвертый квартал 2022 года», - говорится в сообщении.

По детскому саду на 235 мест ориентировочный срок ввода – второй квартал 2022 года.