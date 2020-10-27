РИАМО - 27 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили перспективы совместной работы, в частности, речь шла и о вопросах экологии, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам ЦУР, может, вы что-то полезное найдете и внедрите для своей работы с жителями. Сейчас в связи с пандемией повестка в основном сосредоточена на спасении жизней, здравоохранении. Но мы должны думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях», — сказал Воробьев.

В ходе встречи также обсудили вопросы экологии.

«Сегодня с командой из администрации я приехал перенять опыт по строительству технопарков, современных полигонов. Я помню, что для Московской области это был серьезный вызов, с которым вы достойно справились», — отметил Ведерников.

Делегации из Псковской области предоставили возможность ознакомиться с работой комплекса по переработке отходов «Солопово».

«В Московской области работает уже порядка 12 КПО. Один из них уже больше года действует в Зарайске. Сегодня вы сможете увидеть, что там соблюдены самые требовательные экостандарты», - рассказал Воробьев.