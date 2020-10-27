РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет обратившейся к нему за помощью жительнице Балашихи по вопросу получения средств реабилитации для ее папы-инвалида первой группы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Личный прием Ефимов провел в дистанционном режиме, ответив на вопросы троих горожан по телефону. Среди них – Нелли Зайнуллина, которая попросила оказать содействие в получении гелевого противопролежневого матраса для своего папы, инвалида I группы. Женщина рассказала, что заявка была подана в Фонд социального страхования в прошлом году, но матрас до сих пор не поступил.

«Сделаем запрос в балашихинский филиал ФСС. Важно, чтобы инвалид получил необходимые средства реабилитации. После получения информации свяжемся повторно с заявительницей», - сказал Ефимов.

Другой заявитель Константин Гафаров рассказал, что не может оформить договор социального найма на квартиру, которая досталась ему от мамы.

Депутат разъяснил заявителю, что для этого необходимо с документами, прежде всего с ордером на квартиру, обратиться в МФЦ для получения данной услуги.

Всего за время приема на телефон позвонили три человека. Вопросы также касались предоставления жилья.

Подводя итоги прием, Ефимов сообщил, что дистанционные приемы будут проводиться каждый понедельник с 9:00 до 10:30 по телефону: 8 (495) 522-61-00.