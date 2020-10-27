РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Два детских сада на 350 и 140 мест планируют построить в ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В ЖК «Опалиха О3» на данный момент из списка социальных объектов ведется строительство ДОУ на 350 мест, плановый срок ввода – 4 квартал 2021 года. Планируется приступить к строительству ДОУ на 140 мест, плановый срок ввода – 3 квартал 2022 года», - говорится в сообщении.

Отделку будут осуществлять после ввода объектов в эксплуатацию. Сроки выполнения будут определены фондом «Дом.РФ» по каждому объекту отдельно.

«Завершение строительства паркинга не предусмотрено соглашением. Предусмотрено обеспечение парковочными местами на придомовой территории (гостевые парковки)», - заключается в материале.