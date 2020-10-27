РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Проблемный ЖК «Лесобережный» в подмосковном Красногорске планируют достроить в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На данный момент строительство ЖК «Лесобережный» в горокруге Красногорск ведется, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2021 года», - говорится в сообщении.

По данным Главгосстройнадзора, на стройке работают 377 человек. Строительство в полном объеме планируется завершить в 1 квартале 2021 года.

«Произведена замена юридического лица в соответствии с федеральным законом. Также было выполнено межевание участка. Частично он передан в ППК Фонд, частично – остался в конкурсной массе», - заключается в материале.