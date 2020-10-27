РИАМО - 27 окт. В сентябре в Химкинском филиале стартовал пилотный проект по приему и выдаче заказов Московского областного БТИ без посещения офиса, с 19 октября возможность дистанционного заказа и выдачи результата услуг возможна в семи филиалах и отделениях МОБТИ, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного бюро технической инвентаризации.

Услуга доступна в Химках, Сергиевом Посаде, Подольске, Луховицах, Наро-Фоминске, Ступине, микрорайоне Южный (Домодедово). С ноября планируется расширить данный проект на все точки приема Московского областного БТИ.

«Прием заказа осуществляется по телефону горячей линии МОБТИ: +7 (498) 568-88-88. Для заведения заявки не нужно регистрироваться, достаточно продиктовать номер мобильного телефона и адрес электронной почты», — говорится в сообщении.

На почту придет письмо с уникальной ссылкой, перейдя по которой заказчик сможет подгрузить все необходимые документы, отслеживать готовность заказа и все изменения по нему. Информация по изменениям статуса заказа дублируется на электронную почту. Все коммуникации между заказчиком и исполнителем ведутся по защищенному каналу связи, исключающему утечку персональных данных заказчика.

Заказать дистанционно можно все услуги Московского областного БТИ. К дистанционной выдаче доступны услуги, предполагающие возможность получения электронного результата: технический план, межевой план, акт обследования, копия техпаспорта, заверенная электронной подписью МОБТИ, а также ряд других услуг, уточнить которые можно на горячей линии.

Если получить результат услуги в электронном формате невозможно, заказчик может воспользоваться курьерской доставкой по Москве и Московской области.

«Текущий год стал годом переосмысления форматов оказания услуг. Четыре месяца самоизоляции показали, что необходим полноценный канал связи с заказчиками, обеспечивающий возможность приема и выдачи результата работы в режиме онлайн. Поэтому мы запустили пилотный проект по дистанционному приему и выдаче заказов, который в ноябре будет работать во всех филиалах и отделах МОБТИ», — подчеркнул гендиректор Московского областного БТИ Роман Ларин.

По его словам, цифровизация — лейтмотив последних лет. Электронные услуги, соцсети, доступность специалистов онлайн — это новый стандарт работы любого учреждения.

Единый номер горячей линии МОБТИ работает с 2019 года. По нему можно уточнить готовность заказа и график работы нужного филиала, узнать подробнее об услугах и получить индивидуальную консультацию по вопросам оформления недвижимости.

Московское областное БТИ — крупнейшее государственное учреждение земельно-имущественного комплекса. Филиальная сеть МОБТИ насчитывает более 100 филиалов, отделений и консультационных центров в Подмосковье и Москве.