РИАМО - 27 окт. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин продлил действие программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, передает Газета.ru.
Программа началась 17 апреля 2020 года. Изначально она должна была действовать до 1 ноября.
Для жителей Подмосковья и Ленобласти максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов рублей, для других регионов — 6 миллионов рублей.
Первоначальный взнос на ипотеку должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой рыночной банкам возместит государство.
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