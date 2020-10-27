РИАМО - 27 окт. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин продлил действие программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, передает Газета.ru.

Программа началась 17 апреля 2020 года. Изначально она должна была действовать до 1 ноября.

«Продление программы позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на 1,8 миллиарда рублей. Из них 152 тысячи кредитов на 303 миллиарда рублей может быть выдано до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

Для жителей Подмосковья и Ленобласти максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов рублей, для других регионов —​ 6 миллионов рублей.

Первоначальный взнос на ипотеку должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой рыночной банкам возместит государство.