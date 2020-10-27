РИАМО - 27 окт. С начала текущего года работающие жители столицы и Московской области имеют возможность получить выплаты по больничному листу в ближайшем к ним отделении «Почты России», говорится в сообщении пресс-службы филиала Москва АО «Почта России».

Для того, чтобы воспользоваться услугой, гражданам необходимо подать заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса вместе с листком о нетрудоспособности работодателю. После того, как извещение о поступлении денежных средств окажется в почтовом ящике, надо взять с собой паспорт или доверенность на получение перевода и прийти в ближайшее отделение почты. Комиссия за перевод взыматься не будет.

«По действующей системе социального страхования к «прямым выплатам», которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве», – говорится в сообщении.

Выплаты перечисляются в течение десяти дней. Адрес ближайшего отделения почты, его график и контакты можно узнать на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почта России».