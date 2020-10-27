РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 окт. За неделю в городском округе Мытищи зарегистрировали 88 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщается на сайте администрации горокруга.

В минувшую неделю на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» было зарегистрировано 88 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, четыре наезда на пешеходов и одно столкновение.

«19 октября в вечернее время автомобиль Honda CR-V, двигаясь по 1-му километру Осташковского шоссе, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами», - говорится в сообщении.

В этот же день примерно в 23:00 машина Mercedes С180 в районе дома 36 по Новомытищинскому проспекту совершила выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулась со Skoda Superb. В результате серьезно пострадали оба водителя.

21 октября примерно в 18:20 автомобиль Chevrolet Cruze, пересекая дворовую территорию улицы Летная напротив дома 24 корпус 2, совершил наезд на стоящий «Ford Galaxy», после чего, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на троих пешеходов: женщину с детьми 3-х и 6-ти лет. Пешеходы получили незначительные травмы и после осмотра врачей были отпущены домой.

«23 октября в 14:20 автомобиль «Ford Focus», двигаясь по улице Семашко со стороны улицы Селезнева, в районе дома 19 совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате наезда пожилую женщину с ушибами госпитализировали в больницу», - отмечается в сообщении.

25 октября в 16:15 водитель машины Volkswagen Passat ехал по улице Сукромка со стороны Новомытищинского проспекта напротив дома 6 при совершении маневра «разворот налево» совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением водителя, двигавшегося в попутном направлении и совершавшего маневр обгона. В результате столкновения мотоциклиста с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что, не соблюдая правила дорожного движения, вы подвергаете свою жизнь и здоровье серьезной опасности. Помните, дорога не прощает беспечности.