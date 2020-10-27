РИАМО - 27 окт. Приставы арестовали счета актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии, за неуплату налогов, передает Федеральное агентство новостей.

«Артист долгое время уклонялся от уплаты налогов по своим объектам недвижимости и автомобилю, на котором было совершено смертельное ДТП 8 июня», —​ говорится в сообщении.

По данным ФССП, Ефремов задолжал около 150 тысяч рублей. Это долг за две его квартиры в центре столицы. При этом заплатить налоги актер должен был еще до аварии.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП. Позже суд сократил срок заключения до 7,5 лет.