РИАМО - 27 окт. С января по сентябрь 2020 года в Подмосковье исследовано 239 проб молочной продукции на санитарно-химические и 2055 проб на микробиологические показатели, изъято 122 партии молочных продуктов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Проб молока и молочных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов - кадмия, мышьяка, свинца и других), не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, осталась на уровне показателя прошлого года и составила 4,2%», - говорится в сообщении.

По физико-химическим показателям (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги и белка, кислотность) за девять месяцев не соответствовало нормативным требованиям 5,4% проб молока и молочной продукции, в том числе по признакам фальсификации - 2,3%.

По всем фактам выявления продукции, не соответствующей требованиям техрегламента, приняты меры по приостановлению ее продажи, а также меры административного воздействия в отношении производителей некачественного товара.

Всего из торгового оборота было изъято 1,2 тысячи килограммов некачественной продукции.