РИАМО - 27 окт. Госдума в третьем и окончательном чтении во вторник одобрила поправки в федеральный закон «О Конституционном Суде РФ», передает Газета.ru.
Теперь в Конституционном суде будет 11 судей вместо 19, с учетом председателя и его заместителя. При этом КС сможет осуществлять свою деятельность при наличии в составе не менее восьми судей. Председатель КС и его заместитель теперь могут назначаться не из числа действующих судей КС.
КС сможет по запросу президента страны проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания главой государства. Совет Федерации сможет прекращать работу судей по представлению президента РФ.
Кроме того, судьи теперь не могут публично высказывать мнение о вопросе, который может быть рассмотрен Конституционным судом, либо уже изучается или принят им к рассмотрению. Данный запрет распространяется на СМИ и интернет. Также судьям нельзя как-либо критиковать решения КС.
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