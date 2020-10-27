РИАМО - 27 окт. Госдума в третьем и окончательном чтении во вторник одобрила поправки в федеральный закон «О Конституционном Суде РФ», передает Газета.ru.

Теперь в Конституционном суде будет 11 судей вместо 19, с учетом председателя и его заместителя. При этом КС сможет осуществлять свою деятельность при наличии в составе не менее восьми судей. Председатель КС и его заместитель теперь могут назначаться не из числа действующих судей КС.

«Суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении Россией решений межгосударственных органов и международных судов», — говорится в сообщении.

КС сможет по запросу президента страны проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания главой государства. Совет Федерации сможет прекращать работу судей по представлению президента РФ.

Кроме того, судьи теперь не могут публично высказывать мнение о вопросе, который может быть рассмотрен Конституционным судом, либо уже изучается или принят им к рассмотрению. Данный запрет распространяется на СМИ и интернет. Также судьям нельзя как-либо критиковать решения КС. ​