РИАМО - 27 окт. Российская певица Настя Каменских в своем Instagram-аккаунте рассказала подписчикам, как ей удается выглядеть красивой и отдохнувшей по утрам, сообщает Nation News.

«Певица заявила, что ночной сон должен начинаться не позднее 12 часов ночи, так как в этот период в организме вырабатывается гормон сна, способствующий тому, чтобы хорошо выглядеть после сна», - говорится в сообщении.

Каменских отметила, что до 16:00 нужно выпивать суточную норму воды, а перед сном проветривать помещение спальни.

Ночной косметический уход делать за 30 минут до сна, а по утрам следует делать легкий массаж лица порядка 5 минут.

В комментариях подписчики певицы восхитились ее режимом дня и отметили, что по-хорошему завидуют ее способности ложиться спать до полуночи.​​