РИАМО - 27 окт. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 496 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили 84 743 случая Covid-19, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки умерли 14 пациентов с диагностированным коронавирусом, за все время пандемии в регионе умерли 1563 человека с Covid-19. Всего выздоровело 63 067 человек, за сутки — 370 человек.

В Подмосковье рекомендуется соблюдать домашний режим людям с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет. В общественных местах необходимо носить защитные маски и перчатки.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30. Кроме того, Минздрав региона публикует всю информацию о Covid-19 на тематическом сайте.

С начала пандемии в РФ выявили 1 547 774 случая инфицирования коронавирусом, скончались 26 589 пациентов, вылечились 1 158 940 человек.

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.