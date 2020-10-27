РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Школьники подмосковного Подольска отправятся на осенние каникулы, согласно плану, с 28 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Как сообщили в комитете по образованию администрации городского округа Подольск, с 28 октября подольские школьники отправятся на осенние плановые каникулы, которые продлятся до 8 ноября», - говорится в сообщении.

Зимние новогодние каникулы планируются по графику с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.