РИАМО - 27 окт. В Звенигороде Одинцовского округа Подмосковья задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство матери, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 25 октября в дневное время суток между подозреваемым и его матерью произошла ссора на почве ранее сложившегося семейного конфликта. В процессе мужчина взял нож и нанес им не менее пяти ударов в область шеи матери», - говорится в сообщении.

Женщина смогла оказать сопротивление и спаслась.

Злоумышленник задержан, он допрашивается следователем. В СК намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.