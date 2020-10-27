РИАМО - 27 окт. На участке площадью 1,53 гектара на юго-востоке столицы ПАО «Сбербанк» планирует строительство современного дата-центра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Также это будет комплекс по оказанию услуг и научно-производственной деятельности.

«Подобные инвестиционные проекты благоприятно сказываются на развитии районов, и дополнительно такие проекты смогут обеспечивать рабочими местами граждан», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Центр представит собой специализированное здание, где разместится серверное и сетевое оборудование. Технологии современных дата-центров позволяют сберечь данные в целости и сохранности, а также защитить их от физических и виртуальных угроз.

Общественные обсуждения проекта проходят на сайте «Активный гражданин» с 19 октября по 1 ноября. Размещение застройки планируется по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 12а, корпус 1, владение 12А.