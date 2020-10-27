РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Проекты реконструкции двух центральных тепловых пунктов и водопроводных сетей разработали в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Управление ЖКХ администрации горокруга Красногорск подвело предварительные итоги года.

«Отделом организации содержания инженерных сетей разработаны два проекта: по реконструкции с увеличением мощности ЦТП поселка дачного хозяйства Архангельское и ЦТП № 4 с отключением и выводом из эксплуатации ЦТП №3 в поселке Архангельское с последующим его демонтажем, а также проект реконструкции водопроводных сетей в микрорайоне Опалиха», – говорится в сообщении.

В отделе начали разработку еще пяти проектов: строительства водопровода в поселке Ильинское-Усово, системы водоотведения в деревне Желябино, на улицах Фруктовой, Счастливой и Запрудной в микрорайоне Опалиха, перекладки участка канализационного коллектора по улицам Лагерной и Красноармейской в поселке Нахабино – все эти работы планируется завершить в 2021 году, и устройства уличного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» по 50 адресам.

«Кроме того, в планах (на 2021 год – ред.) – ремонт 225 подъездов, а также объектов теплоснабжения и ГВС, оборудования на КНС (сети, котельные, ЦТП), замена приборов учета тепла, ГВС и ХВС, установка 15 пандусов и другие работы», – заключается в материале.