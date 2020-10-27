РИАМО - 27 окт. Полицейские задержали в Люберцах женщину, которая предложила «снять порчу» с пенсионерки в Москве и обокрала ее на 2 миллиона рублей, также были задержаны сообщники псевдоцелительницы, сообщается на сайте «МВД медиа».

В полицию обратилась 87-летняя москвичка. Она рассказала, что, когда выходила из поликлиники, к ней обратилась незнакомка. Женщина убедила пенсионерку, что ее болезни связаны с порчей.

«Пожилая женщина привела незнакомку к себе в квартиру и согласилась провести магический обряд. Для этого якобы требовалось собрать все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернуть их в платок, положить под подушку и на полчаса выйти на улицу. Воспользовавшись моментом, злоумышленница похитила сверток и вместе с хозяйкой покинула жилище», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что пенсионерка, вернувшись домой, обнаружила пропажу. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.

На следующий день в Люберцах задержали подозреваемую, ее сына и их знакомого. При обыске обнаружили похищенные ценности.

Волк уточнила, что по данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемая ранее была судима за аналогичное преступление. Она может быть причастна к подобным преступлениям, совершенным в Московском регионе.