РИАМО - 27 окт. Несмотря на то, что Минздрав РФ обновил рекомендации по медикаментозной профилактике Covid-19, не надо бежать в аптеку и скупать все лекарства по списку, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Ведомство ранее представило перечень препаратов для профилактики коронавирусной инфекции. В него вошли пять новых лекарств — «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» и «Интерферон-альфа».

«Решение должно приниматься врачом, и он должен контролировать течение этого лечения. Не нужно воспринимать эти рекомендации как некую инструкцию по тому, как надо себя вести», — сказал Беспалов в эфире радио Sputnik.

По его словам, не стоит сразу идти в аптеку, покупать и употреблять указанные препараты.

«Даже в профилактических целях надо следовать определенной целесообразности. Самодеятельность тут неуместна», — подчеркнул специалист.

При симптомах заболевания сначала нужно обратиться за медицинской помощью, добавил он.

С начала пандемии в России зарегистрировано 1 547 774 случая инфицирования коронавирусом, умерли 26 589 пациентов, вылечились 1 158 940 человек.​

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27 ОКТЯБРЯ

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