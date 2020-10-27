РИАМО - 27 окт. На поверхности Москвы-реки в центре столицы обнаружили небольшое маслянистое пятно, его уже убрали, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«Спецсудно ГУП «Мосводосток», прибывшее на место разлива небольшого маслянистого пятна по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 31, оперативно обработало сорбирующим средством поверхность загрязнения», - говорится в сообщении.

Сейчас на поверхности реки у набережной следов разлива масляных пятен нет.