РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 окт. Новый детский сад на 150 мест в микрорайоне №25А городского округа Мытищи построят в 2021-2022 годах, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Кольцова.

Утвержден архитектурно-градостроительный облик нового детского сада на 150 мест в микрорайоне № 25А. Получено согласование Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области по этому объекту.

«Детский сад будет возведен в 2021-2022 годах в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры городского округа Мытищи» на основе софинансирования из регионального и местного бюджетов», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что ввод объекта в эксплуатацию поможет решить проблемы микрорайона, который ведомственный застройщик передал на баланс муниципалитета без собственной социальной инфраструктуры. Площадки под строительство детского сада и школы зарезервированы.

«Типовая серия при разработке проекта детского сада не применялась, представлены индивидуальные архитектурные решения, позволившие органично вписать объект в сложившуюся городскую среду, придать ему выразительность, обеспечить воспитанникам и педагогам максимальный комфорт. Это двухэтажное здание полукруглой в плане формы, максимальная высота – 11,63 метра», - добавила Кольцова.

Она уточнила, что в детском саду будут заниматься семь возрастных групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе предусмотрены две групповые ячейки для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет). Запроектированы помещения для пищеблока с кухней полного цикла, помещения для медицинского блока, блоки для занятий музыкой и спортом. Вертикальную связь между этажами обеспечивает грузопассажирский лифт.

По словам Кольцовой, в здании будет три входа: главный вход (с юго-западной стороны) и два дополнительных входа с торцевых сторон здания. Также обеспечен безбарьерный доступ для инвалидов, родителей и обслуживающего персонала детского сада. На территорию предусмотрено два въезда-выезда: со стороны улицы Белобородова и со стороны 1-го Рупасовского переулка.