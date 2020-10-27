РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. В подмосковных Люберцах школьники 9-х и 11-х классов 30 октября смогут выполнить нормативы ГТО на стадионе «Торпедо», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центр тестирования ГТО будет принимать нормативы по метанию спортивного снаряда весом 150, 500, 700 граммов, бегу на дистанции 1,5, 2, 3 километра, наклонам вперед на гимнастической скамье, поднятию туловища из положения лежа на спине, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, подтягиванию из виса на высокой или низкой перекладине», - говорится в сообщении.

Для соблюдения ограничений, связанных с недопущением новой коронавирусной инфекции, предварительные заявки от школ нужно отправлять на почту gtolubertsy@yandex.ru до 14:00 29 октября.

После процедуры формирования заявок будет составлен график прибытия школьников, а также всех желающих для прохождения тестирования. Каждому участнику при себе необходимо иметь медицинскую справку, защитную маску, спортивную форму.

Адрес стадиона «Торпедо»: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 202. Начало спортивного мероприятия в 11:00.