РИАМО - 27 окт. На въездах в подмосковные леса устанавливают 159 шлагбаумов, данные работы проводят на средства выделенной целевой субсидии, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Места установки выбирались лесничествами по координатам незаконных свалок бытового и строительного мусора и с учетом обращений граждан, также установка проводится в тех местах, где существует высокий риск создания таких незаконных навалов», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Въезд на лесные территории уже преградили 47 шлагбаумов.

«Всего же на территории лесного фонда Московской области в этом году будут установлены 159 таких преград, которые надежно перекроют возможность въезда в лес тем, кто в целях сомнительной экономии сваливает бытовой и строительный мусор в лесу и не задумывается о том, что такие свалки губят экологию нашего родного края», - добавила Казимир.