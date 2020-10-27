РИАМО - 27 окт. Государственная дума России во вторник приняла проект федерального закона о формировании состава правительства страны, который нацелен на реализацию новых положений Конституции РФ, передает Газета.ru.

Из текста документа следует, что исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

«Председатель кабина, его заместители и федеральные министры назначаются президентом страны после их утверждения Госдумой», — говорится в сообщении.

Министров «силового блока» (МВД, МЧС Минобороны и другие - ред.) президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации РФ.

Кандидатуры вице-премьеров и министров Госдуме можно будет предложить три раза. Если депутаты трижды откажут, то президент сможет назначить их самостоятельно.

Кроме того, теперь глава государства вправе отправить в отставку премьер-министра без роспуска правительства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что назначение членов правительства через обсуждение в ГД повысит ответственность министров перед россиянами.​