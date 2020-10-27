РИАМО - 27 окт. Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, не заказывает продукты питания из столичных ресторанов, а покупает еду в специальном магазине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Некоторые заключенные, у которых есть денежные средства, покупают продукты питания в спецмагазине. В том числе это делает и Ефремов. Он не покупает еду в ресторанах, как ранее сообщалось в Сети.

«По поводу заказа из ресторанов — бред полный. Там есть специальный магазин, где продается нормальная еда, там покупают все, не только Ефремов. Это вполне законно», - сказал источник агентства.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Позднее срок заключения сократили до 7,5 лет.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года. ​