РИАМО - 27 окт. До конца года более 130 человек переедут из аварийного жилья в Сергиевом Посаде, в настоящее время с гражданами заключаются договора социального найма и мены, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

В городе закончили ставить на государственный кадастровый учет многоквартирный дом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В новостройку на Ярославском шоссе, дом 8А, секция 2, будут переселены 134 человека из 63 аварийных жилых помещений общей площадью свыше 2,8 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новые квартиры переедут жители аварийных домов на улице Стахановская №1, 2, улице Краснофлотская, дом №9, улице К. Либкнехта, дома №10, №12/11, в Овражном переулке №3, на улице Кирпичная, дома №4/1, 8, 10, 12/2 и улице Центральная, дом №4.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».