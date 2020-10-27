РИАМО - 27 окт. Режим дезинфекции усилят во всех общественных местах России с 28 октября – транспорте, кафе и торговых центрах, сообщает Газета.ru.

Новое постановление Роспотребнадзора вводит ряд новых ограничений. Данная мера призвана бороться с распространением коронавируса в стране.

«С 28 октября будет усилен режим дезинфекции в ряде объектов (общественном транспорте, торговых объектах, кафе, ресторанах и так далее)», – говорится в сообщении.

Также со среды в России вводится всеобщий масочный режим, закрываются ночные клубы и рестораны после 23:00.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала, чтобы высшие должностные лица субъектов РФ контролировали выполнение мер и рекомендовала им обеспечить в каждом регионе своевременное принятие противоэпидемических мер, направленных на стабилизацию обстановки.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах.​

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Текстовая трансляция

27 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в РФ. Россиянам предписали носить маски в местах скопления людей, соблюдать режим нужно будет в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

- За сутки в России зарегистрировали 16 550 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 496 больных. В Москве - 4 312.

- Роспотребнадзор запретил работать в ночное время клубам и другим развлекательным заведениям по всей России. Запрет будет действовать с 23:00 до 6:00.

- В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с Covid‑19 в РФ вновь обострится к весне. Для стабилизации большее число россиян должны переболеть инфекцией и выработать антитела.

- В столице за минувшие сутки умер 61 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 503.