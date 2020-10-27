РИАМО - 27 окт. С 29 октября по 7 декабря пройдет программа для подмосковных предпринимателей «Пять точек роста», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это первая программа в рамках проекта «Агентства инвестиционного развития Московской области», Центров оказания услуг «Мой бизнес» и платформы «Деловая среда» от Сбербанка.

«Проект состоит из девяти блоков. Это образовательные программы для действующих бизнесменов и тех, кто только планирует начать свое дело», – говорится в сообщении.

Регистрация на «Пять точек роста» доступна по ссылке.

Спикеры программы – это действующие предприниматели, которые дадут проверенные знания и эффективные инструменты для развития дела. Они помогут прокачать бизнес участников по пяти направлениям, а также научат их упаковывать бизнес, управлять финансовым риском, формировать сильную команду, строить прибыльный отдел продаж, находить клиентов в интернете, продвигать бизнес в соцсетях.

Для первых зарегистрировавшихся на программу бизнесменов подготовлен бонус: доступ к двум специальным дополнительным программам «Деловой среды». Самые активные участники получат сувениры от организаторов.