РИАМО - 27 окт. Отделение «Юнармии» в Подмосковье вошло в топ-5 среди юнармейских региональных представительств России – по итогам всероссийского смотра-конкурса подмосковное отделение заняло четвертое место, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«На суд жюри нами были представлены не только реализованные патриотические проекты, но и опыт организации военно-патриотической работы, общественно-значимых акций, а также сведения о деятельности домов «Юнармии» в регионе», – сказал начальник местного отделения «Юнармии» Александр Легков.

Он уточнил, что штаб «Юнармии» в Подмосковье набрал на конкурсе 581 балл. Победителем конкурса стало отделение в Татарстане, второе место занял штаб в Калужской области, третье место – отделение в Ставропольском крае.

На конкурсе учитывали активность отделений в социальных сетях, выигранные гранты, цитируемость в СМИ и масштаб мероприятий.

Движение «Юнармия» существует в Московской области с 2016 года. На сегодня в регионе насчитывается 29 тысяч юнармейцев.